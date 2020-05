Mont-de-l'Enclus: les masques de la discorde seront finalement distribués ce lundi

A partir de ce lundi, la commune de Mont-de-l'Enclus va enfin distribuer les masques qu'elle a commandés au début de la crise et qui, depuis, sont stockés dans une cave en attendant l'autorisation d'être distribués à la population. "J'ai reçu un appel du gouverneur pour m'interdire, au nom du gouvernement wallon, de distribuer des masques", déplore Jean-Pierre Bourdeaud'Huy, le bourgmestre. Contacté par nos soins, le gouverneur de la Province de Hainaut, Tommy Leclercq, explique cette décision: "Le bourgmestre de Mont-de-l'Enclus avait acheté ces masques au moment où les gouvernements nous ont donné la mission collective de les distribuer aux professions de première ligne", rétorque-t-til.

Au fil du temps, selon Jean-Pierre Bourdeaud'Huy, plusieurs échanges téléphoniques ont lieu entre les deux hommes et, finalement, "j'ai dit au gouverneur: "je ne comprends pas parce que ce sont des masques artisanaux, et pas chirurgicaux! Je lui ai demandé de m'envoyer un écrit, ce qu'il a fait." Le bourgmestre explique encore que le gouverneur motive son interdiction par les mouvement de mauvaise humeur qui auraient pu se développer dans des entreprises au sein desquelles on lutte contre le coronavirus ou, d'autre part, entraîner de la jalousie, des émeutes, dans des communes qui ne sont pas à même de fournir des masques".

Imbroglio ?

Mais entre-temps, d'autres communes commencent à en distribuer. Jean-Pierre Bourdeaud'Huy s'en inquiète auprès du gouverneur, qui, selon lui, maintient l'interdiction (ou en tous cas ne donne pas d'autorisation). "Je l'ai encore rappelé, et il a fini par me dire que je ne pouvais pas les distribuer parce que je les avais payés et non pas parce qu'ils avaient été fabriqués par des bénévoles, comme dans les autres communes".

A écouter les deux hommes, l'un reproche à l'autre d'avoir interdit, formellement, leur distribution, mais de ne jamais avoir officiellement levé cette interdiction. L'autre rétorque que les interdictions/autorisations évoluaient au fil du temps, qu'elles émanaient du fédéral et qu'il n'était pas censé les ignorer: "Il y a des visio-conférences tous les jours... il reçoit des courriers de mon office, il voit bien l'évolution et donc, la mauvaise foi l'amène à dire qu'il est toujours sous le coup de cette interdiction, mais ce n'est pas exact!"

Finalement, que s'est-il passé entre le bourgmestre de Mont-de-l'Enclus et le gouverneur de la Province de Hainaut? Une mésentente? Certainement. Un conflit? Sans doute. L'un traitant l'autre de menteur, le second, de mauvaise foi. Toujours est-il que ces deux-là n'iront manifestement pas en vacances ensemble, même après le déconfinement. Enfin, en ce qui concerne les masques, Jean-Pierre Bourdeaud'Huy distribuera les siens à la population à partir de ce lundi 4 mai, ce qui mettra probablement un point final à cette saga coronaro-politique.