Mons: une personne intoxiquée dans un incendie

Une personne a été intoxiquée et hospitalisée après un incendie qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. L'incendie s'est déclaré vers 4h et demie du matin dans un appartement du deuxième étage situé rue de Bertaimont. Le sinistre s'est déclaré dans la cuisine du logement, où le propriétaire avait vraisemblablement oublié quelque chose sur le feu. Les pompiers sont rapidement venus à bout du sinistre mais l'occupant, une personne de 27 ans, qui avait inhalé des fumées, a été conduit à l'hôpital et placé sous oxygène.