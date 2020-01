Mons : une centaine de rhétos du Sacré-Coeur partent en grève

Léa et d'autres élèves de rhéto veulent se faire entendre - © C Legrand

De ces problèmes "techniques", on va dire, le pouvoir organisateur se dit bien conscient. Et nous répond que des travaux sont prévus, mais que ça prend du temps. Il faut passer les marchés publics etc.…

Derrière cette grève, on devine d’autres raisons. Des soucis d’organisation récurrents, affirment les élèves. Des changements d’horaire. Des examens annulés. Des délibés reportées. Une section immersion arrêtée. Un voyage des rhétos annulé. "C’est un gros ras-le-bol", résume Léa, "et pourtant j’adore mon école, vraiment".

Sur certains points de friction, profs et élèves se rejoignent. Une partie des enseignants se sont d’ailleurs eux aussi croisé les bras, ce mardi. Ils réclament, entre autres, un meilleur dialogue avec la direction, et n’excluent pas de repartir en grève si la situation n’évolue pas dans le bon sens.

Le pouvoir organisateur promet de se réunir dans les prochains jours, afin de trouver des solutions, et tenter d'apaiser les tensions au sein de l’établissement.