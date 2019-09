Mons: un toit pour permettre aux SDF de redémarrer dans la vie

Reloger des sans-abris, pour les aider à prendre un nouveau départ. C'est l'objectif du programme "Housing First". Il a vu le jour à New York dans les années 90. Et depuis, de nombreuses autres villes l'ont testé, dont Mons, depuis l'an dernier. Concrètement, onze logements ont été attribués, pour aider quinze personnes. Seule condition: payer leur loyer, et accepter un suivi de la part d'une équipe d'accompagnants qui rendent visite aux locataires pour s'assurer que tout se passe bien. Muriel et Pearl, les accompagnateurs du projet, viennent voir les "anciens SDF" une ou plusieurs fois par semaine.

Sophie, elle, est maman d'un grand adolescent. Elle vit avec lui dans une petite maison à Mons depuis un an. "Ca me permet de refaire des formations. Me lever le matin, pouvoir me laver, d'être posée. Je sais que je rentre chez moi, je peux me faire à manger, entreprendre des choses... Un toit c'est la base de tout". Cette maman se réjouit également du suivi effectué par les équipes d'accompagnants : "Ca demande une discipline; c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un suivi. Ils sont là aussi pour veiller à ce que la personne entretienne le logement, à ce qu'elle ait de l'hygiène, à ce qu'elle mange correctement (...) Il y a un suivi continu pour qu'elle garde le logement et qu'elle évolue".