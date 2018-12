Mons: un styliste de Chapelle expose des robes en bobines vidéo et radiographies

Cela fait plusieurs années que Matthias Neukens donne une seconde vie aux vêtements et transmet sa passion à ses élèves de l'Atelier Cyclique à Chapelle-Lez-Herlaimont. Le styliste passe un cap cette fois en oubliant les tissus pour recycler les déchets du quotidien. "Lors de la dernière session des cours" nous explique Matthias Neukens, "mes élèves ont été un peu surpris et un peu bousculés dans leur créativité quand je leur ai demandé de concevoir des vêtements en papier, en plastique mais certains sont allés plus loin encore en utilisant d'anciennes cassettes vidéo et des radiographies médicales."

La robe de Maria confectionnée avec du ruban de cassettes vidéo - © RTBF

Crocheter un fourreau en bobines vidéo

A 70 ans, Maria fréquente les cours du jeune créateur et plus que jamais, elle a montré à la jeune génération qu'elle était dans le coup. "J'ai foncé dans ce projet. J'ai demandé autour de moi qu'on me donne des cassettes vidéo dont on ne sert plus que rarement aujourd'hui. Pendant des mois, j'ai crocheté ce fourreau avec un col qui laisse le dos nu et que je trouve très sexy." C'est sûr que sa robe attire le regard à la vitrine du magasin installé dans le centre de Mons. "C'est évidemment beaucoup plus raide que du tissu et il fallait aussi faire attention que cela ne casse pas" poursuit Maria, "et puis il y a ce bruit de frottement de la matière, on aurait dit des grillons de Provence. A de nombreuses reprises, je me suis isolée pour travailler car je dérangeais mon mari qui regardait la télévision." Maria a également crocheté un pantalon "disco" avec petit top et bandeau pour les cheveux assortis.