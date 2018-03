Mons: un SDF sur le point de s'en sortir grâce à un élan de générosité

Avec la vague de froid qui touche le pays, on évoque souvent de la situation difficile des sans-abris. Cette fois, c'est une belle histoire que raconte le journal La Province: celle de Steeve, un jeune SDF qui est peut-être en train de s'en sortir, et cela, grâce à un élan de générosité.

Tout commence samedi dernier. Près du cinéma Imagix à Mons, un homme aperçoit un sans-abri qui fait la manche. Et il lui propose de l'inviter au Quick. Et puis il lance un appel sur Facebook pour venir en aide à Steeve, tombé dans la rue il y a un an et demi, après la mort de sa maman.

L'appel est partagé un millier de fois... et il est entendu par le gérant d'un magasin de St Ghislain. Il propose à Steeve une douche, un repas, des vêtements neufs... et aussi un travail, comme manoeuvre dans le bâtiment. Un travail qui pourrait donner l'occasion au jeune SDF de remonter doucement la pente de peut-être, sortir de la rue.