Mons: un petit millier d'élèves et d'étudiants à nouveau mobilisés pour le climat

Après une timide mobilisation la semaine dernière, les élèves et étudiants ont remis cela ce jeudi dans la Cité du Doudou afin de réclamer du monde politique qu'il agisse de façon active et déterminée pour sauver la planète. "Des mesures urgentes et assez de bla bla", "c'est tôdi le climat qu'on spotche", voilà ce que l'on peut lire sur certains pancartes brandies par les jeunes qui sont partis vers 10H de la gare de Mons pour rejoindre la Grand-Place. L'appel avait été lancé sur Facebook par une coalition pluraliste d’organisations de jeunesse et de conseils étudiants. Cette coalition veut jouer un rôle dans la mobilisation organisée depuis plusieurs semaines déjà. Les étudiants du secondaire et du supérieur se sont donc retrouvés ce matin.