Le projet est sorti des cartons et il a été approuvé ce mardi soir au conseil communal: un nouveau parking sera construit à la place Nervienne, à Mons. 220 places de stationnement vont être créées en souterrain. Des places qui seront payantes. Le parking aérien de 200 places sera réaménagé et restera gratuit. Les travaux débuteront au second semestre 2019. Le montant estimé du chantier est de 8 millions d'euros, totalement financé avec des fonds européens et de la Région wallonne.