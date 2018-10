Mons: "Share un bike", le système des vélos partagés, est-il un échec?

À Mons, le système de partage de vélo "Share a bike" est-il voué à disparaître? Au printemps, une phase test gratuite a eu lieu. Pendant trois mois, 250 usagers ont pu emprunter 30 vélos via leur smartphone. Mais depuis juin, plus rien. Et en septembre, l'ASBL Pro Vélo a même revendu ses vélos. Pourtant le projet n'est pas complètement abandonné.

L'asbl Pro Vélo n'a en effet vendu les vélos que pour des raisons logistiques. De la pure gestion de stock. "Autant les revendre tant qu'ils ont de la valeur", c'est l'explication. Et si le projet reprend, il sera toujours temps d'en racheter de nouveaux. Share a bike est en fait un projet de recherche piloté par les universités de Namur et de Mons. Pour son coordinateur Jean-Marc Godart, le test montois est un succès.

"il y a toujours des améliorations techniques à apporter, à Mons, il s'agissait d'une application un peu simplifiée mais cela s'est très bien passé, on voit que les gens sont demandeurs de bénéficier des vélos partagés".

"Pour être efficace, la ville doit investir une centaine de milliers d'euros par an"

Jusqu'ici, c'est la Région wallonne qui finançait. Depuis le début, 830.000 euros ont tout de même été injectés dans Share a bike. Et si la Ville de Mons veut poursuivre l'aventure elle devra à son tour dégager un budget. Comme les élections approchent, ce ne sera pas avant 2019. "une centaine de vélos dans la ville à Mons pour que le système puisse être efficace cela représente sans doute un investissement de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros par an".

En attendant, un autre système de location existe à Mons, mais sans partage. "Si t'es vélo" propose 100 vélos pour 30 euros par trimestre ou 80 euros par an. 21 ont déjà trouvé preneur.. Toujours sur les fonds wallons, le chercheur Jean-Marc Godart va maintenant essayer de rendre commercialisable l'application Share a bike. D'autres villes et des entreprises sont intéressées.