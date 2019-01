Mons se réjouit du succès de l'exposition Niki de Saint-Phalle au BAM

Les autorités communales de Mons se félicitent du succès remporté par l'exposition consacrée à l'artiste international Niki de Saint-Phalle au BAM, le musée des Beaux-Arts. Selon les chiffres transmis, 75.000 visiteurs se sont déplacés pour visiter l'expo, soit 50% de plus que les 50.000 qui constituaient l'objectif de la Ville et de la Fondation Mons 2025.

Niki de Saint-Phalle représente donc le deuxième plus gros succès du BAM, derrière l'exposition consacrée à Andy Warhol (avec à peine 10.000 visiteurs de moins). Parmi les visiteurs, l'artiste a amené à Mons 82% de visiteurs belges (61% de wallons (dont 23% de Montois) ; 11% de Bruxellois ; 10% de Flamands) et 18% d'étrangers, essentiellement des Français. "Niki de Saint Phalle. Ici, tout est possible" constituait le coup d’envoi de la première biennale de "Mons, Capitale culturelle".