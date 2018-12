Mons: quand va-t'on évacuer les kilos de déchets abandonnés par les gens du voyage?

Des dizaines de kilos de déchets ont été abandonnés sur le site Géothermia en bordure d'autoroute, à la sortie de Mons. Les gens du voyage, installés là depuis plusieurs mois n'ont pas respecté leur engagement d'évacuer leurs détritus malgré la convention signée avec la ville de Mons. Sacs poubelles, bouteilles, cartons et autres matelas jonchent le sol.

Ce jeudi, la ville a réagi par voie de communiqué : "la ville rappelle que ce terrain ne relève pas de l'espace public et ne lui appartient pas. Le collège communal trouve donc cette situation inadmissible, car c'est la porte ouverte à l'impunité pour des gns qui ne respectent pas aucune règle. Il déplore que la justice ne soit pas plus réactive dans ces cas de figure et compte entamer une négociation avec l'IDEA afin que cela ne se reproduise plus. Par ailleurs, différentes pistes seront étudiées quant au nettoyage."

On attend donc une réunion qui devrait être convoquée avec l'Idea et le service de prévention de la Ville de Mons. Ce terrain est un terrain privé dont l'Idea est propriétaire.