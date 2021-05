Mons : privé de Doudou, Saint-Georges traque les fuites d'eau pour la SWDE

Donnez-lui un casque, une lance et un cheval… et il devient Saint-Georges le temps d’un combat. Mais en dehors de la ducasse de Mons, Olivier Tournay ne chasse pas les dragons : il traque les fuites d’eau.

Il sillonne la région de Mons et du Borinage dans sa camionnette de la SWDE. Et aujourd’hui, à l’aide capteurs et d’un casque, il écoute ce qui se passe en sous-sol dans une rue de Jemappes où l’on soupçonne une fuite d’eau. "Les deux capteurs calculent la vitesse de l’eau, explique Olivier Tournay. Ici ils sont placés à une soixantaine de mètres de distance. S’il y a une fuite, on va la détecter."