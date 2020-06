Mons : plus de 500 amateurs de folklore dans les rues pour fêter le "non Doudou"

Pas de Doudou cette année mais une envie presque irrépressible d’aller sur la Grand-Place de Mons. C’est le sentiment des Montoises et des Montois, ce dimanche : "C’est censé être le jour de la ducasse. Même si on sait très bien qu’il n’y a rien, on vient quand même pour avoir l’esprit du Doudou", confie Gabrielle, une jeune habitante de Mons.

A lire aussi : Un petit-déjeuner de Ducasse pour remercier le personnel des hôpitaux montois

Esprit bon enfant

Ils étaient plus de 500 sur le temps de midi. Rien à voir avec les 200.000 fêtards des années précédentes. La police n’a d’ailleurs eu aucun mal à faire respecter les règles de distanciation. D’après Philippe Borza, le chef de corps de la police de Mons, "L’esprit était bon enfant. On a simplement dû rappeler quelques fois les règles en vigueur."

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir a simulé le combat avec un faux dragon. Le petit Harry avait le sourire aux lèvres : "Ça fait tellement du bien de venir sur la Grand-Place. On ne peut pas s’empêcher de penser aux années précédentes. Mais rien que le fait de chanter, ça nous plonge dans l’ambiance."

Un peu plus loin sur la place, Christophe est nostalgique : "Je ne sais pas si je peux le dire mais normalement à cette heure-ci, je devrais avoir plus de deux grammes dans le sang. Plus sérieusement, c’est une triste période. Je comprends les règles. Je sais que c’est plus raisonnable. Mais j’aimerais déjà être en 2021 pour retrouver l’esprit du Doudou."

"Les Montois ne périront pas"

Comme pour conjurer le sort, une évocation de la Ducasse de Mons dans tous ses aspects (religieux, traditionnels et symboliques) en présence des autorités communales et religieuses a eu lieu.