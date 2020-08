Mons: masque obligatoire aux entrées et sorties des écoles

Le bourgmestre de Mons Nicolas Matin a pris une ordonnance de police pour rendre obligatoire le port du masque obligatoire aux entrées et sorties de toutes les écoles montoises, tous réseaux confondus. Une mesure qui concerne donc toutes les écoles de l'entité: maternelles, primaires, secondaires. Elle s'applique à toute personne de plus de 12 ans. L'idée c'est évidemment de limiter la propagation du coronavirus dans des groupes de parents, de grands-parents qui viennent rechercher leurs enfants ou petits-enfants aux abords des établissements scolaires et qui ont souvent tendance à se regrouper pour discuter. La mesure entre en application dès le 1er septembre 2020, sur toute l'entité montoise.