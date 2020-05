Mons: les Grands-Prés se préparent à la réouverture en toute prudence

La prochaine phase du déconfinement sera détaillée ce mercredi 6 mai, à la suite d'un nouveau conseil national de sécurité. On y évoquera la probable réouverture des magasins et les modalités dans lesquelles elle pourrait être envisagée, avec ces questions: quelles mesures imposer? Comment gérer la présence des clients et leur nombre? Le port du masque sera-t-il obligatoire?

Depuis plusieurs jours déjà, les commerçants s'organisent pour pouvoir ouvrir en toute sécurité. Ils ont anticipé les décisions du conseil national de sécurité. Aux Grands-Prés à Mons par exemple, Thomas Cornil sait qu'il devra limiter les entrées, et qu'il ne sera évidemment pas envisageable d'accueillir les 35.000 visiteurs qui se pressent dans la galerie commerçante les jours de grande affluence: "on a prévu une limitation du nombre d'entrées, des zones d'attente pour chacun des magasins, des sens ce circulation pour éviter que les flux de personnes se croisent. Ainsi que la distribution de gel et de masques aux entrées".

En outre, les Grands-Prés sont équipés de caméras qui comptent le nombre de visiteurs qui entrent et qui sortent de la galerie commerçante, ce qui permettra de gérer la quantité de visiteurs en temps réel.

Les grands prés attendent aussi des précisions concernant l'obligation du port du masque ou encore celle de payer par carte bancaire. Le conseil national de sécurité devrait éclaircir les questions.