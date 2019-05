Mons : les feux de la Saint-Jean menacés

Les feux de la Saint-Jean auront-ils lieu fin juin à Mons, comme chaque année depuis bientôt 30 ans….? Ce n’est pas certain. Les organisateurs tirent la sonnette d’alarme. La fête prévue pour les 28 et 29 juin manque de moyens financiers.

Les organisateurs expliquent que la Culture Alda Greoli refuse le subside qu’ils ont demandé, et qu’ils ont reçu depuis plusieurs années, à savoir près de 30.000 euros. Cela représente un cinquième de leur budget.

La ministre leur propose de se tourner vers la Fondation Mons 2025 qui elle est dotée d’un million et demi d’euros. De son côté, la fondation répond qu’elle ne peut pas faire ce qu’elle veut avec cet argent, que ses dépenses doivent répondre à certains critères.

Une issue favorable ?

Des réponses devraient arriver ce lundi 20 mai, à la fois de la fondation et de la Ville de Mons. En fonction de ces réponses, les organisateurs décideront s’ils laissent tomber ou pas.

Cette fête qui marque le début de l’été rassemble entre 20 et 25.000 personnes autour d’un cortège, des concerts et du traditionnel grand feu.

Plusieurs centaines de bénévoles et une trentaine d’associations s’y investissent chaque année.