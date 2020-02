Mons : les enseignants de l'institut du Sacré Cœur en grève ce jeudi

Réunis en assemblée générale ce mercredi matin, les professeurs de l’institut du Sacré Cœur de Mons ont décidé de faire grève ce jeudi. Ils demandent le départ du directeur.

Depuis plusieurs semaines, le climat est tendu au sein de l’établissement. Les enseignants n’ont pas digéré certaines décisions du directeur. "Il a par exemple eu recours à un huissier lors d’une manifestation d’élèves en janvier dernier. Il a aussi engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de deux professeurs qui avaient posé des questions lors d’une journée pédagogique", nous explique Steve Cheron, secrétaire permanent du syndicat Setca-SEL (section enseignement libre).

Les professeurs entendent mener une action de grève symbolique pour montrer leur profond désaccord et la rupture de confiance avec le directeur. "On ne veut pas nuire aux élèves mais on n’a pas d’autre moyen que la grève, ajoute une enseignante. Nous voulons surtout retrouver la sérénité dans notre école."

Ce jeudi, les cours au Sacré Cœur seront donc fortement perturbés. Mais un accueil est prévu pour les élèves. Le directeur que nous avons sollicité n’a pas souhaité réagir.