Mons: les élèves de "l'Espérance" envoient leurs rêves aux enfants du futur

L'école fondamentale de l'enseignement spécialisé l'Espérance de Mons accueille 180 enfants et célèbre ses quarante ans d'existence. Parmi les activités mises en avant par les enseignants, le projet d'une capsule temporelle. Une activité qui permet à ces jeunes souvent issus de milieux défavorisés, d'internats ou souffrant d'un handicap physique de s'exprimer et de se mettre en valeur. Et cette capsule sera "enfouie" ce vendredi 1er juin avec l'objectif de la ressortir en 2043, dans 25 ans donc.

Maxime nous explique: "au début, c'est un simple tuyau d'égouttage, il a été peint en doré, on a mis 2018 dessus et avant de l'enterrer, on va mettre des sacs en plastique contenant nos dessins et des objets d'aujourd'hui comme une souris d'ordinateur, un scoubidou, des photos d'enseignants et de logopèdes, une craie aussi parce que je pense que dans 25 ans, cela n'existera plus et que les tableaux seront tactiles."