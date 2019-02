Mons : les élèves apprendront les ficelles du cinéma dès les secondaires

Le but de la section n'est pas de former à Mons les grands noms du cinéma de demain. "Mais, poursuit André Ceuterick, il est possible que des gens trouvent leur vocation grâce à cette section. Et pourquoi pas ensuite poursuivre dans cette voie ? En allant s'inscrire aux concours de l'INSAS, de l'IAD, ou aller vers le conservatoire poursuivre le travail d'acteur..."

L'école entend que les cours soient donnés par des professionnels du cinéma: "Les élèves rencontreront des professionnels du son et de l'image, indique André Ceuterick, le monsieur cinéma de la Province du Hainaut, partenaire du projet. A leur programme, un aperçu général du cinéma allant du scénario au jeu de comédien, en passant par le cadre et la lumière. Les jeunes élèves auront la chance de plonger dans le cinéma comme en France où il y a le système Bac Cinéma." L'école a libéré de l'espace pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Un mini studio d'enregistrement, une salle de montage seront créés. Il sera possible de tout faire dans l'enceinte de l'établissement.

Sur base d'un atelier cinéma actif depuis 3 ans

Gioia et Pauline ont participé aux ateliers cinéma de l'école. - © RTBF

Cette nouvelle section cinéma à l'école est née sur les bases de l'atelier cinéma qui a démarré en septembre 2016. "Depuis que nous avons lancé cette section audiovisuelle, nous consacrions 3 heures par semaine au projet cinéma, reprend Sébastien Mielcarek. Un professeur a sacrifié ses heures de communication et les a données au projet cinéma. Il fallait en trois heures écrire des scénarios, tourner, monter, mixer... Il y avait des semaines de tournage pendant lesquelles les élèves étaient exemptés de cours, mais il fallait compléter avec des tournages ou montages en soirée et le week-end. C'était lourd ! Raison pour laquelle on s'est dit : pourquoi ne pas dédier des heures au cinéma en créant cette section ?"

Pauline et Gioia ont participé à l'atelier cinéma de l'école l'année dernière. Elles confirment y avoir passé du temps. "Ce n'était pas évident, glissent-elles. On était plus à fond pour le cinéma que pour l'école... C'est pour cela que c'est une excellente idée d'en faire une option. Nous on ne savait pas combiner sans prendre sur notre temps libre."

Mais l'investissement en valait la peine. "Ça nous a ouvert nos horizons. Avant, on trouvait les documentaires ennuyeux. Maintenant, on apprécie les regarder. On regarde aussi les films différemment. On regarde en V.O. aussi! On a découvert l'intérêt de regarder en version originale."

L'école du futur ouvrira sa nouvelle section en septembre, s'il y a minimum 10 inscrits.