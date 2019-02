Mons: le suspect du meurtre de Véronique Quidouce passe devant le juge d'instruction ce vendredi après-midi

Véronique Quidouce avait disparu depuis le 25 décembre. Interpellé le 21 février, l'ancien compagnon de la victime a rapidement été considéré suspect de faits de meurtre a indiqué le Parquet de Mons. A l'issue de son audition, il a indiqué l'endroit où se trouvait le corps de la victime, qui aurait perdu la vie dans la soirée du 27 décembre 2018. "Le corps de la victime a été retrouvé à quelques centaines de mètres de l'endroit désigné. Une autopsie a été réalisée et le suspect sera présenté au juge d'instruction ce vendredi après-midi", a précisé le parquet de Mons.

Le corps a été retrouvé ce jeudi soir à Spiennes sous un pont, au bord du cours d'eau "la Trouille", dans un endroit difficile d'accès. C'est le suspect, qui a conduit les enquêteurs, la police judiciaire et la protection civile à l'endroit où se trouvait le corps de la victime.

Le corps de la victime a été autopsié ce jeudi soir jusque 22h. On n'en sait pas plus ni sur les causes du décès, ni sur les circonstances du meurtre. Le suspect a passé la nuit en prison.