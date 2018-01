Rémunérations: le conseiller communal Lionel Bonjean (MR) démissionne à Mons

Le MR Lionel Bonjean a démissionné de son poste de conseiller communal. Une décision qui fait suite à un article du journal La Province sur ses rémunérations en tant que fonctionnaire provincial chez Hainaut Développement et d'administrateur-délégué de l'ASBL para-provinciale HD Gestion.

>> À lire aussi : Une nouvelle affaire au sein d'une ASBL provinciale à Mons ?

Dans un communiqué, Georges-Louis Bouchez, chef de file MR au conseil communal, estime que Lionel Bonjean n'a pas commis de faute : "Il a fait preuve de la plus grande transparence en nous présentant toute la réalité. Celle-ci laisse apparaître qu'aucune illégalité, ni irrégularité n'a été commise dans son chef. Il n'est pas question non plus de rémunération indécente ou de privilège, indique le communiqué. Nous sommes plutôt ici face à un mode de fonctionnement de la province de Hainaut qui doit être revu afin d'être plus compréhensible pour l'opinion publique et plus en phase avec les standards de bonne gestion. L'institution provinciale doit revoir son organisation dans sa globalité sous peine d'être confrontée à d'autres problèmes dans un futur proche. Ce propos est attesté par le fait que de nombreuses autres personnes sont concernées par l'article de presse."

Le MR montois poursuit en expliquant que cette démission est motivée par le contexte politique et le trouble que ces informations pourraient créer dans le public "En agissant de la sorte, Lionel ne veut pas que le MR ou le projet "Mons en mieux!" dans lequel il était engagé ne puissent souffrir de la moindre critique", précise encore le communiqué.