Mons : le centre-ville devient semi-piéton pour l'été

La Ville se Mons vient de décréter l’intra-muros "zone de rencontre". En clair, les piétons et les vélos sont autorisés à rouler/marcher sur la rue. Les voitures ne sont pas bannies, elles sont limitées à 20 km/h. "Au-delà de la vitesse, l’idée est de permettre à chacun d’occuper et de partager le public" explique l’échevine de la mobilité Charlotte De Jaer". On n’exclut personne, mais chacun doit faire attention aux autres, c’est pourquoi on diminue la vitesse tant pour les voitures que pour les vélos."

Pourquoi installer cette "zone de rencontre"? "Ça répond au besoin de la distanciation sociale, 1 mètre 50 entre chacun d’entre nous, ça demande plus d’espace. On veut aussi rajouter quelque chose de supplémentaire pour faire de Mons une destination de vacances." L’idée n’est pas neuve : beaucoup de villes en Suisse ont adopté le concept, Namur teste aussi cette solution.