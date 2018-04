Mons: la résurrection des Grandes Orgues de Sainte-Waudru

"On est content d’arriver à la fin mais on aura certainement une certaine nostalgie de ce chantier qui était vraiment très prenant", Rudi Jacques est facteur d’orgues, il termine d’harmoniser et d’accorder ce véritable patrimoine qui vient d’être rénové. Les orgues de Ste-Waudru sont les plus grandes de Wallonie et comptent 4400 tuyaux (dont le plus petit n’est pas plus long qu’une cigarette), c’est dire s’il a fallu du temps pour harmoniser et équilibrer le tout. "Tuyau par tuyau, jeux par jeux, couleur par couleur" poursuit Rudi Jacques qui aura passé 9 mois dans la Collégiale pour mener à bien ce chantier car "avant d’accorder les orgues, il y a eu le remontage des buffets, des soufflets notamment, d'une nouvelle charpente en chêne, un travail très lourd".

Rudi Jacques ,facteur d'orgues, est resté pendant plusieurs mois à la Collégiale - © RTBF "Tuyau par tuyau" Les 4400 tuyaux ont été reclassés selon leur époque et complétés. La transmission du jeu de l’organiste vers les soupapes est redevenue mécanique même si des éléments de modernité ont été introduits et qu’un ordinateur gère les commandes de tirage des registres, un ordinateur spécialement adapté au fonctionnement des orgues. A quelques heures du concert d’inauguration, l’organiste principal Bernard Carlier parle de "rêve éveillé, on me félicitait toujours pour mon jeu après un concert mais on ajoutait qu’on n’entendait plus l’orgue. Aujourd’hui, cet instrument est quatre fois plus puissant qu’auparavant et plus complet. Lors de la rénovation, on a agrandi les claviers de deux notes. On va avoir une impression de plénitude sonore parce qu’on a gonflé beaucoup les jeux du medium, à hauteur de la voix humaine et on a ajouté trois jeux très graves et cela va faire vibrer toute la Collégiale. Vous pouvez vous asseoir dans le chœur, si je joue avec les 32 pieds, vous allez sentir votre chaise qui vibre".

L'air du Doudou comme vous ne l'avez jamais entendu Entre fierté et émotion pour Bernard Carlier qui retrouve des orgues quatre fois plus puissantes - © Tous droits réservés Construit à la fin du 17ème siècle, l’instrument va renaître avec une sonorité optimale et après avoir subi une restauration en profondeur. On est loin de l’an 2000 où les tuyaux s’abîmaient et penchaient de plus en plus. L’effondrement n’était pas loin. Ce vendredi soir, les montois entendront à nouveau l’air du Doudou lors d’un concert d’inauguration. L’auteur de projet remettra officiellement les claviers aux organistes titutaires, Bernard Carlier et Benoît Lebeau. Le Doudou sera interprété aux grandes orgues et à la trompette. Une première, entre émotion et fierté. Sachez encore qu’un livre richement illustré retrace l’histoire et la restauration des Grandes Orgues de Ste-Waudru et qu’un concert de gala aura lieu aussi ce dimanche 15 avril.