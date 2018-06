Mons: la pression autour du CEB et les cours particuliers qui augmentent

Marie est institutrice en pré-retraite et elle n'a jamais eu autant de demandes de cours particuliers avec des parents qui stressent parfois plus que les enfants. "Il y a le problème de la concurrence entre les écoles d'une même entité, d'une même région" nous explique Marie, "et on ne se dit plus : tiens qu'est-ce qu'il faudrait pour que cet enfant-là travaille, puisse s'épanouir. Non, on se dit : il faut qu'il réussisse son CEB. La dramatisation autour de cette épreuve est excessive. La pression existe dès le début de l'année scolaire, les parents en parlent très tôt avec les enseignants qui, eux, ont la hiérarchie qui met également une certaine forme de pression. Je pense que les parents ont aussi une angoisse par rapport à l'enseignement en général, un enseignement en mouvance. On fait du CEB ce qu'il n'est pas."

Antonio a connu des problèmes de santé ces derniers mois, il a suivi des cours chez Marie et lui-aussi a sa vision des choses : "en général mon institutrice n'est pas stressante mais elle le devient au fur et à mesure qu'on approche du CEB. Elle a peur qu'on redouble et puis il y a aussi les média qui parlent beaucoup du CEB et cela nous stresse." Antonio part plutôt confiant et c'est peut-être ce qui inquiète le plus Virginie, sa maman. "Il a même trop confiance et c'est ce qui me stresse un petit peu plus. Il est parfois distrait et j'ai peur qu'il ne comprenne pas toujours la formulation des questions qui n'est pas forcément la même que celle utilisée pendant l'année avec son institutrice. J'aurai sans doute plus peur que lui, en tout cas vivement que cela se termine."