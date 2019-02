Mons: la justice se débarrasse de son vieux mobilier

On peut parler d'une brocante originale et où les amateurs de mobilier "insolite" avaient l'occasion de repartir avec de bonnes affaires. Une vente de vieux mobilier était organisée ce lundi dans les locaux du palais de justice de Mons. Le public avait une heure pour chiner et remettre une soumission. Les lots partaient aux plus offrants. Maryline et son mari sont présents: "on est intéressés par un meuble bibliothèque en chêne, on a remis une offre à 150 euros et il y aurait de quoi le rénover.Et puis ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve dans des magasins. Ce sont aussi des objets et des meubles qui ont une histoire."