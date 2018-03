Mons: la fréquentation du centre de congrès (MICX) a baissé de plus de 50%

Quelques années seulement après son inauguration, le MICX, le centre de congrès montois, se cherche un repreneur. En réalité, cela fait un an déjà que la société gestionnaire, veut passer la main. La ville de Mons va ouvrir les candidatures dans quelques jours. L'occasion de faire le bilan du centre de congrès. La société qui gère le MICX depuis le début, Artexis, dit que le bilan est bon, globalement. Elle estime que le centre de congrès a sa raison d'être, dans une ville comme Mons. Un bilan positif que viennent nuancer les chiffres de fréquentation: 34 000 visiteurs en 2016. 15 000 en 2017.

La déception du public est palpable. Le MICX n'a attiré que peu d'événements internationaux et il n'enregistre qu'un nombre limité de réservations pour plusieurs jours d'affilée. La clientèle reste régionale, voire locale. Et rapporte beaucoup moins qu'espéré. Pourquoi? Plusieurs pistes peuvent être envisagées: sur le plan local, l'hôtel Vandervalk situé juste à côté du MICX, lui fait concurrence. Car il propose lui aussi des salles de réunion, de conférences. Et beaucoup moins cher qu'au centre de congrès. Deuxième explication: le business des congrès a changé ces dernières années. La tendance est aux voyages en avion, qui se sont considérablement démocratisés. Il faut savoir aussi que certaines villes européennes rémunèrent les organisateurs de congrès pour les attirer chez elles. A ce petit jeu là, Mons est perdante, tout comme bien d'autres villes belges.

Qui comme repreneur pour le MICX?

Dans ces conditions, le MICX va-t-il facilement se trouver un repreneur? Manifestement oui. En tous cas, sept à huit candidats se sont manifestés, selon nos informations. Il s'agit de sociétés belges et françaises. La plupart sont spécialisées dans l'organisation de congrès, de conférences, mais il y aussi au moins un hôtel: l'hôtel Vandervalk, voisin du centre de congrès.

L'appel à candidats ne va durer que deux petites semaines. L'ambition de la ville est de changer de gestionnaire d'ici l'été.