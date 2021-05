Mons: "La ducasse ne périra jamais" ou comment faire vivre le Doudou malgré tout

Le Doudou aurait dû avoir lieu ce dimanche 30 mai, mais le Covid en a décidé autrement. Dès février, les autorités communales montoises et les organisateurs de la ducasse ont décidé d’annuler l’édition 2021 et non de la reporter plus tard dans l’année. "Notre Ducasse est liée intrinsèquement au week-end de la Trinité, expliquait alors Nicolas Martin (PS), le bourgmestre de la Ville, c'est difficile d’imaginer de faire une Ducasse de Mons en dehors de ce week-end-là".

Pour une deuxième année consécutive, les Montois sont donc privés de leur folklore : pas de descente de la châsse de sainte Waudru, pas de procession et de montée du Car d’Or, pas de combat dit Lumeçon. Naturellement déçus, certains tenteront de faire vivre l’esprit du Doudou malgré tout comme Emma, une étudiante en blocus. "Avec ma famille, on va faire une petite fête pour célébrer la ducasse et on va décorer la maison. C’est un peu l’occasion de se mettre dans l’ambiance et de profiter. Puis, c’est vraiment chouette de retrouver des gens même si on doit respecter un nombre limité avec les mesures sanitaires."

Les règles sanitaires devront en effet être respectées en terrasse sur la Grand-Place ou sur la Place aux marchés aux Herbes, dans le cercle familial ou dans les rassemblements en extérieur. Pour éviter tout débordement, la police veillera d’ailleurs au grain. Nicolas Martin se montre toutefois confiant et appelle à la responsabilité des citoyens. "Bien entendu, une présence policière est prévue en ville pendant le dimanche de la Trinité, mais aussi dans les jours qui précèdent et qui suivent la ducasse. Je pense que les choses se passeront bien. Depuis plus d’un an, les choses se passent bien à Mons. Les Montois sont festifs, mais raisonnables !"