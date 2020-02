A Mons, les petits larcins, le vols à l'étalage seront désormais sanctionnés par la commune et non plus par la justice. Les parquets sont débordés: il existe un risque de voir ce type de délit rester impuni. Du coup, les policiers pourront transmettre leurs dossiers à la Ville, qui fixera elle-même le montant de l'amende. Une mesure qui ne s'applique qu'aux voleurs non-récidivistes et aux vols commis sans violence.