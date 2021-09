Mons : l’hôpital Ambroise Paré exige le pass sanitaire pour les visiteurs dès ce mercredi. Est-ce légal ?

Le cabinet du ministre fédéral de la santé nous précise que cette mesure "sort du cadre légal". Pour le moment, l’extension du Covid safe ticket n’est prévu qu’à Bruxelles à partir du 1er octobre prochain.

Du côté de la direction de l’hôpital, on conteste le caractère illégal et on assume : "A notre connaissance en tout cas, ce n’est pas interdit", estime Stéphane Olivier, le directeur général du CHU Ambroise Paré ,"et donc ce qui n’est pas interdit est, supposé, autorisé. La seule instruction qu’on a c’est de veiller à la sécurité de nos patients, et on estime que c’est une mesure proportionnée et appropriée pour le faire".