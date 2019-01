Mons: I-Care signe le plus gros contrat de son histoire et va engager

Une entreprise wallonne vient de décrocher un gros contrat aux Etats-Unis. I-Care, basée à Mons va s'occuper de la surveillance des machines d'une cinquantaine de centrales électriques, centrales nucléaires ou encore centrales à charbon. Une belle récompense pour cette "success story" wallonne, d'autant qu'il s'agit du plus gros contrat de son histoire.

I-Care est une entreprise qui emploie 350 travailleurs, répartis dans 50 pays, surtout en Europe, mais aussi aux Etats-Unis. Avec ce contrat, la société montoise fait désormais partie des plus grands au monde dans ce secteur. Quant au montant de ce contrat, il est un peu secret, mais il se chiffre, selon le patron d'I-Care, Fabrice Brion, en millions d'euros.

Maintenance prédictive, c'est quoi?

I-Care est spécialisée dans la "maintenance prédicitive", un domaine qui pourrait s'appuyer sur l'adage "mieux vaut prévenir que guérir". Concrètement, elle développe des capteurs qui, placés sur de grosses machines industrielles, sur des moteurs, dans des usines, des carrières, dans la pétrochimie, dans des centrales électriques, analysent les vibrations, la température, l'état de l'huile dans ces machines et permettent de détecter les pannes à venir et de remplacer les pièces abîmées avant que la panne ne survienne.

Tous ces capteurs sont donc placés sur les machines aux 4 coins du monde: en Australie, au Chili, ou aux Etats-Unis. Et sont surveillés à distance depuis la Belgique.

Une surveillance indispensable dans la grosse industrie.

Cette surveillance permet à l'industrie de gagner du temps et d'organiser l'arrêt des machines au moment le plus opportun. Arrêter une machine pour l'entretenir, coûte très cher. Et c'est encore pire si elle tombe en panne. L'intérêt pour les clients d'I-care, c'est de pouvoir décider du moment le plus adéquat pour arrêter une machine le temps d'effectuer des réparations.

Nouveau contrat, nouveaux emplois?

Si I-Care ne cite pas de chiffre précis, ce nouveau contrat va en tous cas permettre à la société d'engager du personnel supplémentaire, sur les sites de Mons, Tihange , Leuven et Anvers. Et cela devrait être encore le cas dans les prochaines années parce que ce secteur de la "maintenance prédictive" a du potentiel. Les machines sont de plus en plus connectées, dans l'industrie mais aussi dans notre quotidien: les voitures, l'électroménager, les compteurs électriques, bientôt les vêtements. C'est ce qu'on appelle "l'internet des objets". Et il faudra bien surveiller et entretenir touts ces objets connectés.