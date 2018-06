La Province de Hainaut vient de débloquer de l'argent pour des travaux à Mons et Tournai, afin de lutter contre les inondations: 1.300.000 euros pour réguler le By à Ciply et inonder les prairies situées en amont afin de stocker temporairement environ 130.000 m³ d’eau.

A Tournai, une digue de protection sera réalisée pour contenir le débordement du Rieu d'Amour. Montant des travaux: près de 800 000 euros.