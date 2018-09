Mons: dix ans pour le Centre "Poids et Santé", mais l'obésité progresse toujours

A Mons, le Centre Poids et Santé du CHU Ambroise Paré fête ses dix ans. L'an dernier, 1005 personnes y ont été suivies et 126 patients ont subi une opération chirurgicale de l'estomac. En Hainaut, la question du surpoids est un enjeu de taille. 18% des Hennuyers connaissent l'obésité. Et 46% sont en surpoids. C'est 4% de plus que la moyenne belge.

Parmi les patients, il y a aussi des enfants et des adolescents. Toujours dans la province du Hainaut, l'obésité touche 9,4% des 10-17 ans. C'est quasiment le double d'il y a vingt ans (ils étaient 5,4% en 1997).

Des petits trucs pour manger moins

Parmi les jeunes qui sont suivis au Centre montois, il y a Hortense, 13 ans. Sa maman a perdu 70 kilos après une opération de réduction de l'estomac. Elle s'inquiète pour sa fille et craint une obésité héréditaire. Hortense passe régulièrement sur la balance et reçoit les conseils d'une diététicienne: "Elle me conseille par exemple quand on fait des apéritifs de ne pas piocher dans les plats, mais de prendre ce qu'on a envie dans une assiette, comme ça on se rend mieux compte de ce qu'on mange".

Autre petit truc: déposer ses couverts entre les bouchées lors du souper. Et pas besoin de finir son assiette si on n'a plus faim. Caroline Haube, diététicienne: "Il faut travailler avec les parents pour changer le message. Mieux vaut apprendre à l'enfant à se servir une portion qu'il juge suffisante et qu'il pourra terminer sans se forcer. Il faut plutôt travailler sur les volumes consommés".

Une praline à savourer

La question du plaisir est également essentielle dans notre rapport à la nourriture, quel que soit notre âge, enseigne-t-on au Centre Poids et Santé. Isabelle Wittebolle, coordinatrice, conseille avant tout d'écouter ce que nous dit notre corps: "Quand on prend une praline et qu'on prend le temps de la déguster, la manger en pleine conscience, on vit une explosion de saveur.

Mais on ne peut pas en manger trois, parce qu'à un moment le corps va dire que c'est bon, c'est assez, c'est écœurant. À ce moment-là, il faut savoir s'arrêter et attendre simplement quelques heures ou quelques jours pour reprendre une autre praline, quand le corps le demande réellement. Et là, il n'y a pas de prise de poids possible."