Mons : deux scénarios pour un happy end pour le Plaza Art

Près de 400 personnes ont manifesté leur mécontentement ce mardi soir devant le Plaza Art puis au conseil communal de Mons. Elles veulent s'assurer que leur cinéma, fermé pour des raisons de sécurité, rouvrira ses portes, et qu'il ne soit pas cédé au privé.

Le bourgmestre Elio Di Rupo (PS) s'est montré rassurant, après avoir retracé l’historique de ce dossier. "Mons Rénovation qui est une société anonyme, une filiale de la Régie foncière communale, a racheté les murs du Plaza Art en 2012. Puis, en septembre 2014, nous recevons un rapport des pompiers qui évoque des problèmes mais l'avis est favorable, à condition que des travaux soient effectués. Mons Rénovation a réalisé des travaux à hauteur de 80.000€ mais ce n'était pas suffisant. Mons Rénovation a alors lancé un marché pour une mise en conformité qui aurait coûté 2,5 millions d'euros. Ils se sont alors dit que tant qu'à faire, autant tout rénover, ce qui coûte plus de 4,5 millions d'euros. Mons Rénovation a alors déposé une demande de permis d’urbanisme et l'a obtenu en août 2017."

Le hic : l'argent. La Ville de Mons possède encore une enveloppe dont elle peut disposer à l'intercommunale Idea suite à la vente du câble.

Mais il y a deux conditions : la Ville doit être propriétaire du bien pour obtenir l'enveloppe de l'Idea et l'administration wallonne doit donner son aval. La première condition est rapidement remplie, par la signature d'un bail amphytéotique. Reste la seconde qui pose problème pour l'instant. "Nous avons déposé une demande auprès de la Région wallonne en juin 2017. Elle nous a demandé des informations complémentaires le 9 février et nous avons répondu trois jours plus tard. Nous attentons aujourd'hui la réponse définitive. Si nous recevons l'aval de l'administration wallonne, nous pouvons lancer le marché dans le mois qui suit et lancer les travaux qui devraient durer un an."

Mais si l'administration wallonne ne donne pas son feu vert, le collège communal optera pour le partenariat public-privé, "à condition que le partenaire privé accepte d'investir dans la rénovation du Plaza Art et que cela reste un cinéma art et essai avec des activités pédagogiques".

"Nous privilégions la première piste, celle du projet entièrement public, mais que ce soit l'une ou l'autre option, les travaux de rénovation seront réalisés", insiste Elio Di Rupo.

En attendant la décision de l’administration wallonne et les travaux, les films du Plaza Art pourraient être projetés dans l'auditorium Abel Dubois, sur le site de la RTBF à Mons. Cette possibilité doit être prochainement analysée.