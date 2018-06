Mons: des voitures dernière génération pour mieux former les élèves

L'image du mécanicien a bien changé ces dernières années. Et pour mieux répondre aux besoins des concessionnaires et des garages, pour mieux adapter la formation aux réalités du marché du travail, une petite dizaine de voitures "didactiques" de différentes marques sont mises à la disposition des écoles via les trois Centres de Technologies Avancées situés à Mons, Leuze et Namur. Ce projet baptisé Ditacticar est mené par la Fédération Wallonie-Bruxelles en collaboration avec la Febiac, la Fédération belge de l'automobile et du cycle. Pour son porte-parole Joost Kaesemans :"les voitures sont devenues de véritables ordinateurs sur roues, la technologie avance tellement vite, on parle de connectivité, de voitures au gaz, électriques, hybrides, autonomes. Ces technologies sont assez complexes et elles coûtent cher. Et donc mettre des véhicules dernière génération à la disposition des écoles nous semblent tout-à-fait normal."

La Ministre de l'Education Marie-Martine Schyns a présenté le projet Didacticar à Mons - © RTBF Un plus pour la formation des élèves aux techniques automobiles Et ce n'est pas un secret, les écoles sont souvent démunies financièrement face à cette innovation "galopante" dans le secteur. Patrick Deleu est le directeur de l'Institut Technique Saint-Luc de Mons et forcément "cela ne nous coûte rien et ces voitures didactiques servent vraiment à l'apprentissage de nos élèves. La FEBIAC nous aide aussi en matière de formation des enseignants. Ce qui permet aux élèves de s'adapter au mieux et de maîtriser le fonctionnement d'un maximum de véhicules quand ils sortent de l'Institut." Ces véhicules didactiques permettent aux enseignants de "déclencher" des pannes pour que les élèves puissent en comprendre les causes et trouver des solutions, un support pédagogique est également fourni. Ce qui permet de gagner du temps.

Rémy est en 7ème année, technique de maintenance et diagnostic automobile - © RTBF Les élèves travaillent toujours actuellement sur des moteurs diesel et essence mais il s'agit d'aller plus loin et plus vite aussi. Le coordonnateur du CTA de Leuze, Philippe Duez, confirme: "le profil du mécanicien d'entretien, le profil du technicien qui va so'rienter vers la recherche de pannes est un profil pluridisciplinaire qui doit avoir des compétences en informatique, il faut savoir interpréter les données des appareils de diagnostic et c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué, il faut aussi pouvoir comprendre l'anglais aussi, ce profil fait que les concessionnaires ont parfois du mal à trouver leur personnel." En Belgique, le secteur automobile recherche chaque année quelque 2000 candidats formés aux technologies de pointe.