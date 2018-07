Mons: des vignes sur un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco

"Il y a 17.000 pieds de vignes, à arroser manuellement. Ça prend neuf jours…" L’expression qui se dessine sur le visage de Laurianne Lejour se situe quelque part entre le sourire et le rictus. Et pourtant, la viticultrice avance, lentement, sans broncher, chaque bras armé d'un tuyau d’arrosage. Elle donne à ces milliers de petites pousses de quoi résister à la trentaine de degrés qui s’abattent depuis plusieurs jours sur la région montoise. Avec l'espoir d'en tirer un jour de pétillants Chardonnay, Pinot noir et Pinot Meunier.

Si la tâche semble pharaonique, la terre travaillée, elle, est bien néolithique : le sous-sol de Nouvelles (Mons) abrite les centres d’extraction minière de Spiennes, les plus vastes et les plus anciens d’Europe. Un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco. "On a dû adapter nos pratiques culturales, en discuter avec les archéologues du site. Ils ont accepté le projet rapidement, à condition qu’au préalable, on fouille le sol pour être certains de ne pas planter sur des vestiges importants".