Mons: des promos à gogo avant les soldes

Les soldes débutent le 3 janvier et pourtant depuis des semaines déjà les promotions et les démarques se multiplient dans les magasins. Et c'est tout-à-fait légal. Il y a les ventes conjointes avec des réductions sur le 2ème article ou plus par exemple, il y a aussi les ventes privées réservées aux bonnes clientes. Mais tous les commerçants n'ont pas forcément le sourire. Ainsi Maria, gérante d'un magasin de vêtements pour dames à Mons. Elle organise une vente privée pour la première fois, rien n'est affiché mais c'est moins 30 % et elle se dit obligée de s'aligner sur la plupart des commerces: "Si je ne veux pas me croiser les bras cette semaine et voir des clientes dépenser leur argent ailleurs, je dois organiser cette réduction. Il serait temps de changer tout cela. Les ventes couplées, conjointes, les ventes privées, ce sont des soldes. Appelons un chat, un chat. Et j'y perds de proposer déjà une démarque."

Des promotions un peu partout et ce ne sont pas encore les soldes! - © RTBF

Permettre aux commerçants de faire face à la concurrence sur internet

Du côté de l'Union des classes moyennes, on explique que toutes ces démarques ne sont pas des soldes déguisés et qu'elles permettent aux commerces de garder la tête hors de l'eau face à l'e-commerce, aux ventes sur internet et à la concurrence transfrontalière. Pour sa porte-parole Isabelle Morgante, "c'est vrai qu'à l'origine, les ventes couplées avaient été autorisées pour le secteur de la téléphonie avant de s'étendre à d'autres secteurs comme l'habillement et les chaussures notamment. Les ventes conjointes permettent aux commerces de proximité et les chaînes de magasins de booster leur chiffre d'affaires et d'écouler déjà leurs stocks face à la concurrence de plus en plus agressive du commerce en ligne sans oublier la concurrence transfrontalière. Mais il faut garder aussi la période des soldes hiver comme été même si on estime qu'il faut peut-être un petit lifting en la matière. Cela dit, les soldes ont leur raison d'exister." Et puis pour l'instant, beaucoup d'articles restent disponibles dans toutes les tailles, ce qui ne sera plus forcément le cas pendant les soldes.

Pour beaucoup de commerçants, ces promotions qui n'arrêtent pas depuis fin novembre, depuis le Black Friday, permettent de profiter également du monde qui continue d'acheter ses cadeaux de fin d'année. Entre 10 et 50% de remise quand on achète un deuxième article, les clients en profitent même si certains estiment "qu'on nous pousse à la consommation".