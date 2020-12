Mons : des patrouilles de police orientées Covid pour cette nuit de la Saint-Sylvestre

Le dispositif est en place à la Zone de police Mons-Quévy. Un nombre de patrouilles qui correspond au double de ce qui est déployé lors d’un week-end normal. En réalité, c’est comme ça chaque année à la Saint-Sylvestre, les équipes sont renforcées. Ce qui fait la différence cette fois, c’est la mission : toute la capacité habituellement dédiée à la sécurisation des fêtes sera cette fois orientée vers les mesures covid : faire respecter le couvre-feu fixé à 22 heures, débusquer les soirées clandestines et traquer les feux d’artifice qui – faut-il le rappeler – sont interdits.

"Une soirée à risques", c’est ainsi que Bruno Lheureux, Directeur des opérations de la Zone de police de Mons, qualifie ce réveillon de la Saint-Sylvestre : "d’abord parce que, plus qu’à Noël, c’est une soirée entre amis, ce qui va engendrer des rassemblements inopportuns, par ailleurs, le couvre-feu commence deux heures plus tôt qu’à Noël, cela va engendrer plus de tentations de commettre des infractions".

Patrouilles en centre-ville, patrouilles aussi dans les villages, y compris dans des zones rurales, bien à l’écart des agglomérations : "parce qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les personnes qui veulent organiser des festivités veuillent le faire de manière plus discrète et fuient les centres urbains pour pouvoir les organiser en toute quiétude".