Mons : Des inquiétudes pour le personnel provincial

Quelles conséquences le financement des zones de secours va-t-il avoir sur le personnel provincial, et les services qu’il assure aux citoyens ? La CGSP redoute des coupes claires dans les effectifs. Elle a mené une action au hall omnisports d’Havré.

Le nœud du problème, c’est encore et toujours le financement des zones de secours. 52 millions d’euros. A débourser d’ici 2024 pour les pompiers. Ça, c’est ce qu’a décidé le gouvernement wallon.

La province de Hainaut pense pouvoir s’en tirer sans licenciement, sans impôt supplémentaire, mais en faisant une croix sur toute une série de services. "On va supprimer par exemple les imprimeries provinciales", explique Laurent Dufrasne, secrétaire interrégional CGSP-Admi. "Des activités vont s’arrêter du côté de Hainaut Sport. La culture sera impactée. Pour les espaces verts, on annonce des externalisations vers des ETA. D’autres services vont devenir payants, mais alors, est-ce que les communes feront encore appel à la province ?". Ce qui crispe beaucoup les syndicats, c’est l’annonce d’un moratoire sur l’emploi : gel des recrutements, plus de remplacement systématique des départs naturels. Le plan d'embauche provincial vise une réduction de 10% du nombre d'équivalents temps plein, d'ici 3 ans. "Certains services, qui subsistent, sauront-ils faire face avec moins de personnel ?" Parmi les mesures annoncées figure aussi la lutte contre l’absentéisme. "Nous ne sommes pas contre des tentatives de remise au travail plus précoce, mais pas si ça tourne à la chasse aux sorcières", martèle Laurent Dufrasne.

Tant du côté syndical, qu’à la province, on dénonce l’attitude du gouvernement fédéral. "Il doit, selon la loi financer 50% des zones de secours", insiste le secrétaire interrégional CGSP. " Sans les mesures qui nous sont imposées, les finances de notre Province seraient parfaitement saines ", ajoute le Président du Collège provincial, Serge Hustache. En attendant un (très hypothétique) revirement de situation, les représentants syndicaux ont obtenu de pouvoir retourner à la table des négociations, afin d’envisager toutes les pistes d’économies possibles.