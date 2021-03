Mons : des colis alimentaires proposés à tous les étudiants

Avec la crise sanitaire, de nombreux étudiants ont perdu une grosse partie de leurs revenus. Il leur est de plus en plus difficile de payer leur kot et leurs études ou de s’acheter de quoi manger. Face à cette détresse, le Pole Hainuyer qui réunit l’ensemble des universités et hautes écoles situées en Province de Hainaut lance une distribution de colis alimentaires sur plusieurs campus montois dont celui de l’UCLouvain.

Seuls ou en petit groupe, les étudiants se présentent au compte-goutte dans un bâtiment aménagé en point de retrait. Une démarche saluée par Théo. "J’ai perdu mon job étudiant" explique cet étudiant de l’UCLouvain. "Actuellement, je dois puiser dans mes économies pour payer mon loyer. Le fait que ces colis soient gratuits est un soulagement." Un colis gratuit que chaque bénéficiaire peut retirer sur simple présentation de sa carte d’étudiant. Dans les paquets, on retrouve des pâtes, du riz, du thon, de la confiture ou encore une bouteille de soda. De quoi tenir en théorie une petite semaine. "Ça me fait plaisir de me dire que je peux quand même compter sur cette aide si je me retrouve en manque d’argent" explique cette étudiante croisée à la sortie du point de retrait. "C’est une petite aide qui fait toujours plaisir afin de bien terminer la semaine" poursuit un autre étudiant.

Dans les kots, la solidarité est fortement présente. Cette distribution de colis en est une nouvelle preuve. "Ces colis alimentaires sont peut-être individuels mais dans un kot, on a tendance à tout partager et à faire à manger ensemble" ajoute Olivier qui vit sur le campus. "Il ne faut pas voir cette distribution comme des rations individuelles. On peut parfois s’échanger de la nourriture entre personnes qui en ont besoin."