Mons: des autocollants autour de l'univers du Doudou

Le Doudou plaît sous toutes les formes. Certains chantonnent rien que d'y penser. Pour les plus adeptes, une entreprise montoise a créé des autocollants.

L'idée est venue après avoir vu un concept similaire à Binche. Des kits de stickers sont vendus à l'entreprise "4th Avenue", à la tête du projet, et au Carrefour des Grands Près. "Nos infographistes ont développé le projet en quelques jours et après, il n'y avait plus qu'à lancer les impressions", explique Marie Bruyr, gérante de 4th Avenue. "Quelques phrases typiques de la ducasse, tous les acteurs mythiques du combat et, forcément, le Doudou sont proposés. Mais il est possible de réaliser son kit à la carte, en choisissant les dimensions et le nombre d'autocollants. Le vinyle adhère à toutes les surfaces donc les plus fervents de la ducasse pourront se montrer de leur maison jusqu'à leur voiture."

Pour Marie, l'engouement porté pour la ducasse est si fort que le succès ne fait aucun doute. "On a déjà vendu près d'un millier de kits, et ce n'est qu'un début. Au-delà de nous faire connaître dans la région, c'est une fierté de participer à notre manière à la ducasse. On apportera des petites améliorations pour les éditions futures, mais ça restera dans le même ordre d'idée."