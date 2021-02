Mons: début du procès Hakimi en appel

Ce lundi 22 février s'ouvre devant la cour d'appel du Hainaut le procès "Hakimi-Pauwels", acte deux. Ce procès très médiatique, qui s'est tenu, en première instance, à Mons Expo en septembre. On y a jugé des faits de home invasion. Mais la toute grande majorité des prévenus ont fait appel du premier jugement et par conséquent, ils seront 19 à être rejugés. Parmi eux, le Montois Farid Hakimi, considéré comme le meneur. L'autre personnalité très médiatisée du premier procès, c'était l'animateur Stéphane Pauwels. Il avait écopé de 30 mois de prison avec sursis pour avoir commandité le home invasion de Lasne et pour détention de cocaïne. Lui et son ex-compagne n'ont pas fait appel. Et ne seront donc pas présents cette fois-ci. Les audiences se tiendront à nouveau au Lotto Mons Expo.

Combien de temps va durer le procès ?

Ce procès en appel doit durer au moins jusqu'au 2 mars. D'ici là, dix audiences sont prévues. Des journées complètes ou des matinées. La cour peut éventuellement prolonger ce délai, mais il faut garder à l'esprit qu'il faudra ensuite réaménager les lieux en centre de vaccination. L'ouverture de ce centre est prévue pour le 15 mars.