Mons: de la décoration au volant d'un bus du Tec-Hainaut

Elle a 48 ans, un sourire et une motivation intacts. Les clients qui l'ont fréquentée dans son magasin de décoration de Mons et qui la retrouve au volant d'un bus, ces clients la reconnaissent tout de suite. Après 23 ans de commerce, Sarah Sterck a été obligée de fermer sa boutique de cadeau et "quand je me suis présentée à l'ONEM pour demander à quoi j'avais droit même si j'étais indépendante, on m'a évidemment répondu: à rien, il va falloir travailler." Alors Sarah a retroussé ses manches et avec le soutien de ses enfants, elle s'est battue pour retrouver un emploi. "Dans la vente, j'étais trop vieille et oui, j'ai été découragée plus d'une fois. j'ai postulé au Tec-Hainaut et commencé une formation de deux mois à l'auto-école. Il y avait la conduite, la technique, la gestion des horaires et des circuits mais conduire un bus, c'est juste de la bonne volonté. Je n'avais pas envie de me retrouver dans un bureau."

Une cinquantaine de femmes conduisent les bus du Tec-Hainaut - © RTBF

Accueillie à bras ouverts

"Quand je suis entrée pour la première fois dans le local de formation" nous explique Sarah, "je me suis dit, ça passe ou ça casse. je me suis retrouvée avec de futurs collègues plus jeunes et ce n'était pas évident pour moi à priori. Mais je les remercie aujourd'hui car quand j'étais un peu perdue dans des difficultés d'apprentissage, ils ont toujours été là et m'ont soutenue. je venais de la déco, mes collègues un peu plus âgés viennent de l'usine, certains conduisaient des camions. "

Au Tec-Hainaut et Grégory Vita, responsable du contrôle et de la formation, nous le confirme : "l'âge des personnes qui postulent chez nous n'est pas un frein. Ce sont des personnes qui ont déjà une expérience de vie, une expérience du monde professionnel. Il y a parfois beaucoup d'appréhension par rapport à la conduite d'un bus articulé. Mais il y a aussi tous les éléments qui tournent autour. conduire un bus, c'est aussi transporter des personnes et en être responsable. Et puis l'aspect lié aux contacts humains, et pour nous c'est très important."

Sarah n'a pas eu de problème pour le contact humain. C'est son ADN. Au Tec-Hainaut et sur un peu plus de 610 chauffeurs, plus de la moitié ont au-delà de 40 et 50 ans. La conductrice la plus âgée a 56 ans. Fin 2017, on comptait une cinquantaine de femmes.