Mons cachés : un monde parallèle se dévoile sur vos photos de la gare au piétonnier

À Mons, la Grand-Place, le beffroi ou le petit singe ont de la concurrence. Trois nouveaux endroits à photographier partent à l’assaut des réseaux sociaux. Le projet "Mons cachés" emmène les visiteurs de la gare au piétonnier. La première installation est formée de quatre lettres colorées, disposées à l’angle de la place Léopold et de la rue Léopold II. M, O, N et S se transforment, si on change de trottoir, en L, O, V et E. Mais ce n’est pas tout. Quand on se place sur un point précis et qu’on se connecte au site www.monscachés.be, des éléments de décor virtuels viennent enrichir la photo, qu’on peut enregistrer.

Trois lieux où prendre la pause et partager un cliché fun à Mons. - © Accalmie_Studio

Une galerie de personnages Vincent Van Gogh, Paul Verlaine, Sainte-Waudru… Des personnages liés au folklore ou à l’histoire de Mons vous rejoignent, le temps d’un cliché. Au croisement de la rue des Capucins et des Sœurs grises, c’est une borne téléphonique qui a été peinte en trompe-l’œil. Idem, on peut s’y faire photographier en réalité augmentée. Et par exemple y brûler des marshmallows grâce au feu du dragon. Au bas du piétonnier, on peut jouer les équilibristes sur des plots dessinés sur le sol et partager une frite avec des étudiants, à moins qu’on ne préfère pousser le Car d’Or ou célébrer le Girl Power. Chacun choisit son thème.

Chacun choisit son thème. - © DR

Quand le virtuel influence le réel La Maison du Design a mis sur pied ce projet pour encourager les Montois à se réapproprier un axe un peu boudé ces dernières années. Des ateliers participatifs ont permis aux habitants, commerçants et étudiants de donner leurs attentes. Deux studios se sont associés pour les concrétiser : Nuüd Studio (Lille) et Hovertone (Mons). "Mons cachés" est cofinancé par l’Union Européenne via le Fonds Feder et la Région wallonne. Cela s’inscrit dans un projet plus large, "Design in", qui trouve et trouvera encore plusieurs déclinaisons également à Tournai, Courtrai et Lille.

Transformez-vous en tableau de Van Gogh sans tâcher vos vêtements ! - © P.W. - RTBF