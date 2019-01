Mons: ambulancier sous la neige, un métier stressant

La neige perturbe toujours fortement la circulation sur le réseau secondaire en ce mercredi. La plus grande prudence reste de mise dans les villages et sur les routes peu fréquentées. Mais comment les ambulanciers font-ils, dans ces conditions, pour rouler, le plus rapidement possible, y compris sur les routes de campagne? Réponse des urgentistes du CHR St Jospeh, à Mons : en anticipant, en faisant très attention aux autres automobilistes qui ont peur et qui représentent le principal danger d'accident. Et, quoiqu'il arrive, en privilégiant la prudence, parce qu'une ambulance accidentée est une ambulance qui ne sert plus à rien.