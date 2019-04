Mons accueille une compétition sportive entre écoles d'Europe

Du 1er au 4 avril, Mons a reçu les Superschools, un événement sportif qui rassemble six écoles secondaires de pays différents. Chaque année, les nations se succèdent pour l'organisation et en 2019, c'était au tour de l'Athénée Royal de Mons.

Après avoir bataillé ferme contre les Irlandais et les Suédois à la course relais, les Belges ont décroché le bronze. - © Tous droits réservés

"Cela fait quatre années consécutives que nous terminons à la troisième place. La France et l'Irlande jouent souvent des coudes avec nous. Mais ces derniers ont déjà gagné la compétition à plusieurs reprises et semblent bien partis pour réitérer", ajoute Mélanie. "Au vu des médailles que nous avons pu gagner jusque là, on espère monter sur la deuxième place au général".

Faustine est une élève de l'Athénée Royal. Elle profite de l'événement pour faire des rencontres. "Ça nous permet de pratiquer l'anglais avec d'autres étudiants et, comme on est tous là pour la même raison, on discute facilement. Certains gardent même contact via les réseaux sociaux après la compétition". Le Superschools se termine ce jeudi 4 avril.