Mons: à Sainte-Waudru, on recherche des subsides pour mieux protéger le patrimoine religieux

Il sera exposé pendant une quinzaine de jours en la Collégiale Sainte-Waudru, il fait partie de la vingtaine de tableaux et de tapisseries volés en 1980 par une bande organisée qui faisait partie d’un réseau de trafiquants d’art. Il, c’est un tableau peint aux alentours de l’an 1500 et représentant le Christ sur la croix (calvaire). L’œuvre est haute de 1,75 m et large de 1,25 m. Elle a été retrouvée par la police italienne et restituée aux autorités montoises en février. Le tableau va être restauré et cela devrait durer deux ans. Pendant ce temps, il sera "hébergé" à l’Artothèque, lieu de conservation de toutes les collections communales. Un bâtiment inauguré en 2015 et sécurisé au mieux. Près de 40 ans après le vol impressionnant à la collégiale, où en est-on au niveau sécurité ?

Un projet de sécurisation existe pour Ste-Waudru - © RTBF

Il y a quatre ans, l’architecte Guy Noirfalise, chargé des travaux à la Collégiale a remis un projet de sécurisation. Il pèse environ 250 mille euros et concerne la protection contre l’incendie, la sécurité contre l’intrusion de personnes , la protection des œuvres d’art ainsi que la sécurisation des accès aux combles de la Collégiale pour pouvoir organiser des visites alors que les détecteurs incendie qui s’y trouvent sont défaillants. "Le problème, c’est que la Région Wallonne ne donne plus de subsides pour sécuriser le patrimoine" nous explique Pierre Dufour, le président de la Fabrique d’Eglise de Sainte-Waudru. La ville de Mons s’est engagée pour les mesures contre l’incendie quand les travaux débuteront, pour le reste…

Même si la discrétion reste de mise, on peut parler d’une sécurité assez minimale aujourd’hui avec un système anti-intrusion mis en place à l’entrée de la Collégiale mais pour Pierre Dufour : "quand l’édifice est ouvert , il y a une protection naturelle grâce aux public et aux visiteurs qui circulent et qui peuvent se rendre compte de choses suspectes." Mais c’est sûr qu’en 40 ans, on n’a pas vraiment avancé. Il faut savoir que les œuvres et les objets les plus précieux sont enfermés dans le Trésor. Il y a un garde et il faut un code pour y entrer. "Mais quand on parle de sécurité, on ne pense pas seulement aux vols" nous explique la conservatrice de l’Artothèque. "Il y a le risque d’incendie mais aussi les dégâts dûs à l’eau et aux changements climatiques, c’est pourquoi nous devons très régulièrement surveiller nos collections."