Mons: 5e édition du festival autour de l'accordéon, un instrument qui redevient populaire auprès des jeunes

L'ASBL Accordéons-nous.org organise du 22 au 25 août au conservatoire royal de Mons son 5ème festival et masterclass international d'accordéon. Durant ces quatre jours, dix concerts seront programmés. Mais avant cela, six professeurs venus d'un peu partout dans le monde seront présents afin de prodiguer quelques leçons.

L'accordéon possède toujours cette image d'un instrument associé aux guinguettes et autres bals musette. Pourtant c'est un instrument encore en développement (il a été inventé en 1829 ndlr) qui permet d'explorer énormément de styles musicaux comme il sera possible de le découvrir lors des concerts. "Il y aura de la musique traditionnelle, du jazz, on aura aussi un mixte entre la variété française et de la musique russe" explique Olivier Douyez, président de l'ASBL Accordéons-nous.org qui organisatrice du festival. "L'ensemble des accordéonistes d'Accordéons-nous proposera un répertoire de musiques russes, d'autres un peu plus actuelles ou encore des musiques de film." rajoute-t-il.

L'accordéon, c'est aussi un instrument qui attire de plus en plus de jeunes musiciens. "Ici, nous avons beaucoup d'enfants de cinq ans qui veulent commencer l'accordéon" poursuit Olivier Douyez. "Ils entendent cette sonorité si particulière. Ils se disent que c'est un instrument qui vit parce qu'il fait partie intégrante du corps vu que vous devez le porter. On ressent une sensibilité totalement différente par rapport à un piano où là c'est un meuble."

Avant les concert du week-end, une vingtaine d'élèves ont participé à différents cours. Chaque professeur insistait sur un aspect bien précis du maniement de l'accordéon. Anibal Freire donne cours au Portugal et lui met principalement l'accès sur la rigueur à avoir. "Préparer et bien positionner ses mains est très important. Mais avant cela, il faut avoir une bonne posture verticale. C'est fondamental."

Les cours sont ouverts à tous, du débutant au plus expérimenté. Et dans les travées du conservatoire, il y avait déjà certains virtuoses à l'image de Nikodem, un Polonais de 16 ans qui a déjà remporté des concours. "L'accordéon est un instrument tellement intéressant. Il permet de jouer différentes tonalité. Parfois, on a l'impression d’entendre des airs de guitare, de percussions ou encore de violon."

Le festival se poursuivra jusqu'au samedi 25. Un concert sera donné vendredi, les neufs autres auront lieu le lendemain.

Plus d'infos: http://www.accordeons-nous.org/