Mondial de foot oblige, le Juillet Musical d'Aulne commence exceptionnellement ce jeudi

La musique classique sera à l'honneur ce week-end à Thuin. La 35e édition du Juillet musical d'Aulne va prendre place au cœur des ruines de la célèbre abbaye de Gozée.

La programmation de ce festival de musique classique est variée et, chaque année, elle ravit tant les connaisseurs que les néophytes.

Particularité cette année: le concert d'ouverture n'aura pas lieu le vendredi mais déjà aujourd’hui : ce jeudi 5 juillet.

La sixième lauréate, et récipiendaire du prix du public, du dernier concours Reine Elisabeth, la soprano Marianne Croux, ouvrira le Juillet d'Aulne exceptionnellement ce jeudi. Il s’agit d’une conséquence du match des Diables Rouges face au Brésil programmé vendredi soir et au Soccer Village installé juste à côté du site du Juillet d’Aulne.

Le samedi, après les chants de supporters, ce sera le retour de la musique. Avec les étudiants des académies et conservatoires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Puis, en soirée, un focus plus américano-jazzy sera consacré à l'oeuvre de Georges Gershwin.

Dimanche après-midi, le moment-phare sera le concert-promenade avec 18 prestations sur trois scènes ouvertes dans le site de l'Abbaye d'Aulne. L'occasion de se balader au coeur d'un patrimoine remarquable tout en appréciant de la musique classique accessible à tous comme le précise Christian Durieux, le président du festival : "Il y aura des concerts très attractifs, divertissants et variés. On a un parcours aussi destiné aux enfants. Et donc c’est vraiment la journée où il ne faut pas du tout avoir des connaissances particulières et les mélomanes y trouvent leur compte aussi."

Rendez-vous donc ce jeudi soir et ce week-end sur le site de l'Abbaye d'Aulne à Gozée. Il y a aussi une adresse web où toutes les infos se trouvent.