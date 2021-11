Monceau-sur-Sambre : pas de permis pour exploiter plus et plus longtemps la décharge du Champ Beaumont

Le permis pour l’extension et la prolongation de l’exploitation de la décharge du Champ Beaumont, à Monceau-sur-Sambre, semble avoir du plomb dans l’aile.



Le permis d’exploitation de la décharge est valable jusqu’à fin 2022 et le gestionnaire de ce centre d’enfouissement technique, destiné à accueillir les déchets ménagers et industriels, souhaitait prolonger son activité de 20 ans et aussi augmenter la capacité du site.



Cette demande a provoqué une véritable levée de boucliers et plus de 80 réclamations ont été déposées.



On attendait, depuis des semaines, la décision des fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne à ce propos mais le délai est expiré et aucun avis n’a été communiqué. En pratique, cela équivaut à un refus et on peut comprendre la non-décision de l’administration puisqu’elle ne dispose toujours pas du fameux "plan wallon des déchets" qui est en discussion au niveau politique. La décharge du Champ Beaumont en fera-t-elle partie ? Pas de réponse pour l’instant et donc pas de permis.



L’exploitant a toutefois la possibilité d’introduire un recours auprès du ministre compétent.