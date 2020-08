Momignies ne se résume pas qu'au film "Rien à déclarer"

Du lundi au jeudi, Télésambre propose de découvrir un village dans son émission "Si bien chez nous". Ce jeudi l’émission sera consacrée à Momignies. L’occasion de retourner sur les traces du film "Rien à déclarer" de Dany Boon qui y a été tourné. Mais aussi de faire de belles découvertes dans la campagne.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Ce jeudi, l’émission "Si bien chez nous" sur Télésambre vous emmène découvrir le village de Momignies, "ou Courquain, car le film "Rien à déclarer" de Dany Boon avec Benoît Poelvoorde y a été en grande partie tourné", rappelle Eric Ghislain, journaliste à Télésambre. "Avant Momignies était surtout connu pour son industrie verrière et ses forges. Aujourd’hui, c’est un peu plus pour ce film. Il est d’ailleurs possible de faire un escape game à la frontière."

Mais Momignies ne se résume pas qu’au film. C’est une commune rurale où l’on peut faire de belles balades. "Il y a par exemple à la frontière franco-belge le sentier des contrebandiers. Il était utilisé par les contrebandiers au 19e siècle. Il y a également un superbe RAVeL qui nous emmène vers Chimay et Mariembourg. Le long du RAVeL, il y a un arboretum, des sculptures d’un artiste local. On peut aussi découvrir une mare écologique avec différents batraciens dont certaines espèces sont menacées."

Le reportage consacré à Momignies est à découvrir ce jeudi soir après le JT sur Télésambre.

Dans un tout autre registre, ce dimanche, la télévision locale diffusera à 8 heures la cérémonie d’hommage au Bois-du-Cazier. Et à 12h, une émission spéciale Bois-du-Cazier sera diffusée avec des témoignages d’anciens mineurs, d’orphelins,… On y retrouvera également de nombreuses archives.